Calciomercato Lazio, Sarri si prepara a salutarlo: è fuori dal progetto!

Il calciomercato Lazio si fa incandescente, Maurizio Sarri si prepara a salutare ora il calciatore, ecco chi è e come mai è fuori dal progetto!

Mentre la Lazio si prepara al via della nuova stagione, le gerarchie nel reparto difensivo stanno vivendo una ridefinizione importante, con decisioni che segneranno la fisionomia della retroguardia di Maurizio Sarri. Al centro di queste valutazioni c’è il futuro di Samuel Gigot, il cui percorso in biancoceleste potrebbe essere giunto al termine. Il difensore francese è infatti il principale candidato a lasciare Formello nelle prossime settimane come spiega Il Corriere dello Sport.

Diversi fattori stanno influenzando la sua posizione. Primo fra tutti, una fastidiosa lombosciatalgia che lo tiene fuori dal 20 luglio, un infortunio che gli ha impedito non solo di essere presente nelle fasi decisive della preparazione estiva, ma anche di poter guadagnare la fiducia di Sarri. Inoltre, dal punto di vista tattico, Gigot non è mai sembrato completamente in sintonia con le richieste dell’allenatore, risultando lontano dal tipo di difensore che il tecnico cerca. La soluzione più probabile per il futuro di Gigot sarebbe un ritorno in Francia, con un prestito che apparirebbe la via più concreta per soddisfare tutte le parti coinvolte.

Nonostante l’addio quasi certo di Gigot, ci sono però pilastri che Sarri non intende toccare. È il caso di Patric, considerato un elemento fondamentale dalla guida tecnica, nonostante l’età e alcuni recenti problemi fisici. La sua esperienza e affidabilità lo rendono un punto di riferimento sia in campo che nello spogliatoio.

Una novità interessante che potrebbe semplificare l’operazione è una mossa tattica di Sarri: l’allenatore sta valutando positivamente l’idea di spostare Adam Marusic al centro della difesa. Il montenegrino, già testato in alcune amichevoli al fianco di Romagnoli, ha dato risposte incoraggianti. Questa soluzione, che permetterebbe di risolvere l’esubero in difesa, darebbe stabilità sulle fasce senza necessitare interventi sul mercato.