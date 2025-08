Calciomercato Lazio, Sarri potrebbe rinunciare a questi giocatori. A breve la decisione - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: valutazioni in corso su Noslin e Cancellieri, Sarri osserva da lontano

Il Calciomercato Lazio si muove tra esigenze di bilancio e scelte tecniche ancora da definire. Tra le possibili uscite, due nomi stanno catalizzando l’attenzione: Tijjani Noslin e Matteo Cancellieri. Dopo una stagione chiusa con più dubbi che certezze, soprattutto nel reparto offensivo, la società sta valutando quali esterni sacrificare per snellire la rosa e finanziare eventuali operazioni in entrata.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, sarà il mercato stesso a decidere il futuro dei due giocatori. L’orientamento della Lazio è chiaro: si lavora per cessioni a titolo definitivo, ma ciò richiede offerte congrue, che al momento tardano ad arrivare. In particolare, Noslin, acquistato solo un anno fa per 18 milioni di euro, non potrà essere svenduto. Una sua partenza al di sotto dei 14-15 milioni rappresenterebbe una minusvalenza troppo pesante, e il presidente Lotito vuole evitarlo a tutti i costi.

Cancellieri, invece, ha una valutazione intorno ai 10 milioni di euro e potrebbe garantire una plusvalenza, rendendolo un profilo appetibile per club italiani ed esteri. Il suo nome circola da settimane sul mercato, ma anche per lui si attende una proposta concreta prima di prendere una decisione definitiva.

In tutto questo, Maurizio Sarri, seppur non più alla guida tecnica, rimane un punto di riferimento nella valutazione della rosa. Alcune scelte di mercato attuali sono influenzate dalle eredità tattiche lasciate dal tecnico toscano. Sarri aveva spesso espresso dubbi sull’adattabilità di alcuni esterni al suo sistema di gioco, e il destino di Noslin e Cancellieri sembra risentire anche di queste considerazioni pregresse.

Il calciomercato della Lazio non è ancora entrato nella fase calda, ma si muove su binari precisi: equilibrio economico, cessioni mirate e interventi in entrata solo se strettamente necessari. A Formello si lavora in silenzio, consapevoli che le mosse decisive arriveranno a ridosso della chiusura del mercato.

Tra esigenze tecniche ereditate da Sarri e nuove valutazioni dello staff attuale, la Lazio è chiamata a scelte coraggiose per costruire una squadra più bilanciata. Il futuro di Noslin e Cancellieri resta incerto, ma sarà determinante per il prosieguo del Calciomercato Lazio.