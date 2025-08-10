Calciomercato Lazio: Sarri ora è convintissimo, veto su quella cessione. L’attaccante bianconceleste ha sovvertito le gerarchie

Da possibile plusvalenza a risorsa inaspettata. La parabola estiva di Matteo Cancellieri alla Lazio è la storia di una scommessa vinta, quella di un giocatore che si è ripreso il proprio futuro. Fino a poche settimane fa, il suo nome era sulla lista degli esuberi, considerato il sacrificabile ideale per portare liquidità nelle casse del club. Ora, Maurizio Sarri ha posto un veto deciso sulla sua cessione, convinto di aver trovato in casa un’alternativa preziosa.

Il percorso di Cancellieri è stato tutt’altro che semplice. Rientrato alla base dopo due stagioni in prestito tra Empoli e Parma, si è presentato più maturo e consapevole. Un netto passo avanti rispetto al ragazzo arrivato due anni fa tra lo scetticismo generale, con l’ex ds Tare che lo immaginava come un vice-Immobile, un ruolo che non poteva ricoprire. Persino a Coverciano, pur credendo nel suo talento, l’allora CT Mancini sottolineava la necessità di un percorso di pazienza e crescita che, finalmente, sembra aver dato i suoi frutti.

Oggi Sarri se lo tiene stretto, vedendolo come l’alternativa perfetta a Isaksen nel suo tridente offensivo. Un’opportunità resa ancora più concreta dalla probabile assenza del danese per mononucleosi nelle prime due giornate di campionato. Cancellieri ha risposto presente sul campo, superando la concorrenza di Noslin con un precampionato di altissimo livello: un assist per Zaccagni a Istanbul, un gol contro la Primavera e, infine, la perla che ha deciso l’amichevole contro il Burnley, un contropiede letale arrivato pochi minuti dopo aver colpito una traversa.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, in un’annata condizionata dal mercato bloccato, Cancellieri rappresenta una delle poche, grandi certezze. Un patrimonio che la Lazio ha saputo riacquistare, una risorsa interna benedetta, proprio come il ritorno di Cataldi, pronta a stupire.