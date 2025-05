Calciomercato Lazio, ecco quale sarà il destino di molti dei giocatori biancocelesti in vista della prossima stagione di Serie A

Condividi via email

Calciomercato Lazio, tutti gli aggiornamenti sulla situazione in entrata ed in uscita dal Club: le ultime sulla squadra di Baroni

Sta per avere inizio il calciomercato Lazio che potrebbe decollare già nei prossimi giorni. I biancocelesti stanno attendendo un maggior numero di ricavi per poter agire con più spregiudicatezza. Inoltre alcuni giocatori sembrano destinati a lasciare la capitale per poter giocare delle competizioni europee o altri campionati oltre alla Serie A.

Tra questi, stando alle parole dell’edizione odierna del Messaggero, ci sarebbero anche Matteo Guendouzi, Nicolò Rovella, Nuno Tavares, Gila, Castellanos e Isaksen. Oltre a questi ci sono i nomi in uscita dal Club come Provedel, Tchaouna, Vecino, Pellegrini e Hysaj. Si attendono infine novità circa il futuro di Alessio Romagnoli, Pedro e quello di Adam Marusic.