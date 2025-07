Calciomercato Lazio, svelato quale sarà il futuro di Ruggeri. Ecco le ultime novità - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Ruggeri verso un nuovo prestito, la Carrarese fa sul serio. La situazione attuale

Calciomercato Lazio – In casa Lazio continuano i movimenti in uscita, soprattutto per quanto riguarda i giovani cresciuti nel vivaio biancoceleste. Uno dei nomi caldi in queste ore è quello di Fabio Ruggeri, difensore centrale classe 2004, reduce da una stagione positiva in prestito alla Salernitana.

Il giovane centrale ha recentemente partecipato al ritiro di Formello, disputando anche alcuni minuti nell’amichevole contro la Primavera. Tuttavia, nonostante l’esperienza con la prima squadra, il suo futuro sembra destinato a proseguire lontano dalla Capitale. Il reparto difensivo della Lazio è già numericamente al completo, con cinque centrali a disposizione del tecnico, e la possibilità di restare per fare panchina potrebbe rallentare il processo di crescita del ragazzo.

Per questo motivo, il Calciomercato Lazio si sta muovendo attivamente per trovargli una nuova sistemazione in prestito. La strategia del club è chiara: far maturare il giocatore attraverso esperienze concrete, dando continuità al percorso di crescita avviato nella scorsa stagione.

Tra le squadre interessate a Ruggeri spicca la Carrarese, club ambizioso di Serie C che, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, avrebbe messo il giovane difensore nel mirino. Ex capitano della Primavera laziale, Ruggeri rappresenta un profilo interessante per rinforzare la retroguardia guidata da Antonio Calabro.

L’obiettivo della Carrarese è chiaro: migliorare la rosa per puntare con decisione ai playoff, traguardo sfiorato nella scorsa annata. L’arrivo di Ruggeri potrebbe rappresentare un passo importante in tal senso, offrendo solidità e talento a una squadra che vuole alzare l’asticella. Dal canto suo, il trasferimento rappresenterebbe un’opportunità significativa per il giovane difensore, che passerebbe da una lotta salvezza alla possibilità di giocare per la parte alta della classifica.

In conclusione, il Calciomercato Lazio sta operando con intelligenza nella gestione dei giovani prospetti. La scelta di mandare ancora in prestito Ruggeri dimostra l’attenzione della società alla valorizzazione dei propri talenti. La trattativa con la Carrarese è in corso e potrebbe presto concretizzarsi, segnando un altro passaggio importante nella carriera del promettente centrale biancoceleste.