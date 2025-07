Calciomercato Lazio, in casa biancoceleste è tutto pronto per rinnovare quel giocatore - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, Rovella pronto a rinnovare? Ecco la situazione attuale biancoceleste

In un’estate caratterizzata da incertezze economiche e limitazioni sul mercato, la Lazio comincia a gettare le basi per il futuro puntando sui propri giovani. Uno dei nomi più importanti in questo senso è quello di Nicolò Rovella, per il quale il club sta portando avanti la trattativa per un rinnovo contrattuale fino al 2030.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la società biancoceleste avrebbe già avviato da settimane i contatti con l’entourage del centrocampista, lavorando a un prolungamento rispetto all’attuale scadenza del 2028. L’idea è non solo quella di legare Rovella più a lungo al progetto Lazio, ma anche di adeguare il suo ingaggio, premiando la crescita e il rendimento mostrati dal giocatore nelle ultime due stagioni.

Il rinnovo di Rovella si inserisce in un momento complesso per la società, che entro il 30 settembre dovrà rientrare nei parametri imposti dalla Covisoc per poter tornare attiva sul mercato già a gennaio. Nel frattempo, il club sta cercando di contenere il monte ingaggi e valutare alcune cessioni strategiche. Ma tra tagli e sacrifici, Formello non perde di vista ciò che conta: consolidare i punti fermi della rosa.

Classe 2001, arrivato con ottime credenziali, Rovella si è ritagliato uno spazio importante nel centrocampo biancoceleste. Intelligente tatticamente, ordinato e sempre più maturo nella gestione della manovra, è diventato rapidamente una pedina preziosa. Per questo, la Lazio non vuole correre rischi e intende blindarlo con un contratto lungo e stabile.

Un altro aspetto chiave è la volontà del giocatore. Fin dal primo giorno, Rovella si è mostrato pienamente coinvolto nel progetto e desideroso di crescere con questa maglia. Non ha mai manifestato l’intenzione di cambiare aria, segno che l’intesa tra le parti è solida e che la trattativa per il rinnovo non presenta ostacoli di rilievo.

Il rinnovo Rovella rappresenta dunque una mossa strategica in un contesto dove la Lazio, pur limitata nei movimenti, punta a costruire continuità interna. Mentre il club cerca l’equilibrio finanziario, blindare un talento come Rovella è un segnale forte: la Lazio guarda avanti, con fiducia nei suoi giovani.