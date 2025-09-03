Calciomercato Lazio, retroscena Rovella: rifiutata questa offerta dell’Inter per il centrocampista la cui clausola è ormai scaduta

A volte, le sliding doors del calciomercato possono trasformare un problema in un’inattesa fortuna. È il caso di Nicolò Rovella, che il blocco del mercato estivo della Lazio ha trattenuto a Formello quasi per caso, ma che ora si sta rivelando il vero grande colpo per il centrocampo di Maurizio Sarri. La sua prestazione contro il Verona non è stata semplicemente positiva, ma una vera e propria dimostrazione di onnipotenza in mezzo al campo, con statistiche che, secondo gli addetti ai lavori, hanno eguagliato quelle del miglior Jorginho, il pupillo per eccellenza del tecnico toscano.

Un’esplosione che ha sorpreso e conquistato definitivamente Sarri, che ora può finalmente godersi a pieno quel regista dai piedi educati e dall’intelligenza tattica superiore che tanto desiderava. Eppure, il futuro di Rovella sarebbe potuto essere a tinte nerazzurre. Come racconta Il Messaggero, per tutta l’estate l’Inter ha corteggiato insistentemente il centrocampista, individuato dal nuovo tecnico Cristian Chivu come il tassello ideale per la sua mediana. Il club milanese era pronto a un investimento importante, mettendo sul piatto una proposta da 40 milioni di euro.

L’affare, però, si è arenato di fronte al muro alzato da Claudio Lotito. Il presidente biancoceleste non ha mai vacillato, pretendendo i 50 milioni di euro fissati dalla clausola rescissoria (scaduta il 31 luglio) e considerati il valore minimo del cartellino. Quella che poteva sembrare un’eccessiva rigidità si sta ora rivelando una mossa vincente. Rovella non solo sta dimostrando di valere quell’investimento, ma continuando su questa strada di crescita esponenziale, il suo valore di mercato è destinato a lievitare ulteriormente. La Lazio, bloccata dalle contingenze, ha scoperto di avere in casa un tesoro che era a un passo dal cedere, mentre l’Inter ora si rammarica per un’occasione sfumata che avrebbe potuto cambiare il volto del suo centrocampo.