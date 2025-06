Calciomercato Lazio, Rovella all’Inter in caso di addio a Çalhanoğlu? Ecco cosa filtra sull’asse Milano Roma

Condividi via email

Calciomercato Lazio, l’Inter pensa a Rovella come eventuale sostituto di Hakan Çalhanoğlu! Le ultime sul centrocampista biancoceleste

Calciomercato Lazio. Uno dei giocatori imprescindibili per la rosa dell’Inter è senza dubbio Hakan Çalhanoğlu. Il centrocampista turco ha gestito per anni in modo brillante le chiavi del centrocampo nerazzurro ma ora è forse giunto il momento dei saluti.

Con l’addio quasi imminente dell’ex Milan i meneghini stanno cercando un nuovo sostituto e potrebbero averne individuato uno adeguato. Stando infatti alle parole riportate da La Repubblica il nome sul taccuino del ds Marotta è quello di Rovella.

Il centrocampista capitolino potrebbe essere il sostituto perfetto per caratteristiche a Chala e questo lo renderebbe il giocatore perfetto (oltre al fatto di essere italiano e quindi di entrare nel blocco nerazzurro in Nazionale). Si attendono ulteriori sviluppi.