Calciomercato Lazio: Rovella ancora in bilico? Incontro con l’agente, si rischia questo assalto

Calciomercato Lazio: Rovella ancora in bilico? Potrebbe esserci questo assalto a fine agosto per il playmaker di Sarri

L’Inter resta una minaccia concreta per i gioielli della Lazio. Sebbene i nerazzurri siano attualmente concentrati sull’assalto ad Ademola Lookman, la dirigenza meneghina non ha mai smesso di monitorare con attenzione la crescita di Nicolò Rovella. Il club biancoceleste è consapevole del pericolo e ha agito preventivamente per erigere un muro e blindare il suo centrocampista.

L’interesse dell’Inter e il potenziale di Rovella

A Milano sono convinti che Nicolò Rovella abbia tutte le carte in regola per diventare un top player. Sotto la guida di Maurizio Sarri, aggiungendo maggiore verticalità al suo palleggio, il suo potenziale è considerato enorme. Per questo, l’Inter rimane “alla finestra”, in attesa di un’eventuale apertura. Il pericolo, per la Lazio, è che una cessione eccellente in casa nerazzurra (come quella di Calhanoglu o di un difensore) possa liberare le risorse per un assalto a fine mercato. Lo riporta il Messaggero.

La mossa della Lazio: incontro con l’agente e muro contro la cessione

La Lazio, per non farsi trovare impreparata, ha giocato d’anticipo. Due giorni fa, nel centro sportivo di Formello, c’è stato un incontro con l’agente del giocatore, Beppe Riso. Durante il colloquio, la società ha ribadito la sua posizione in modo netto e inequivocabile: non c’è alcuna intenzione di cedere Nicolò. Una chiusura totale a ogni possibile trattativa per questa sessione di mercato.

Rinnovo bloccato fino a gennaio: lo scenario futuro

Nel corso dell’incontro, la dirigenza ha anche chiarito che, a causa delle note limitazioni del mercato, ogni discorso relativo al rinnovo del contratto del centrocampista non potrà essere affrontato prima di gennaio. Questa mossa serve a tranquillizzare il giocatore e il suo entourage, confermando la volontà di puntare su di lui per il futuro. Tuttavia, questo stallo contrattuale lascia aperto uno spiraglio per l’Inter, che potrebbe tentare di far vacillare la Lazio con un’offerta importante nelle ultime, frenetiche ore del mercato.