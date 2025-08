Calciomercato Lazio, quanto vale adesso Rovella? Il punto sulla cifra richiesta dai biancocelesti - Lazio News 24

Rovella-Lazio: scaduta la clausola da 50 milioni, nessun club ha bussato. La situazione attuale

Il futuro di Nicolò Rovella sembra ormai legato alla Lazio, almeno per il momento. La clausola rescissoria da 50 milioni di euro presente nel contratto del centrocampista biancoceleste è ufficialmente scaduta il 31 luglio, e nessuna società si è fatta avanti per esercitarla. Un segnale chiaro: il progetto Rovella-Lazio può proseguire senza le incognite legate al mercato.

La clausola era stata inserita come misura di tutela sia per il club capitolino che per il giocatore, garantendo alla Lazio una base di partenza importante in caso di offerte da top club europei. Tuttavia, fino all’ultimo giorno utile, non è arrivata alcuna proposta concreta da parte di squadre disposte a investire una cifra così elevata. Questo ha confermato, almeno per ora, che il binomio Rovella-Lazio non è destinato a spezzarsi.

Arrivato lo scorso anno dalla Juventus, Rovella ha saputo conquistarsi spazio e fiducia nella rosa biancoceleste, nonostante qualche problema fisico. La Lazio crede molto in lui, considerandolo un punto fermo per il futuro del centrocampo. Le qualità tecniche e la visione di gioco del giovane regista sono state spesso decisive nella passata stagione, e il club è convinto che con continuità possa diventare uno dei migliori interpreti del ruolo in Serie A.

L’assenza di offerte per la clausola non è necessariamente un segnale negativo. Al contrario, può essere letta come un’opportunità per la Lazio di rafforzare ulteriormente il rapporto con il giocatore, blindarlo anche a lungo termine e puntare su di lui come perno della squadra. Il progetto tecnico incentrato su Rovella può ora continuare con meno pressioni esterne.

In sintesi, con la clausola da 50 milioni ormai decaduta, la questione Rovella-Lazio assume contorni più chiari. Il centrocampista resta alla corte del club capitolino, pronto a guidare la mediana biancoceleste nella prossima stagione. Ora toccherà alla Lazio valorizzarlo al massimo, mentre il giocatore dovrà dimostrare sul campo di valere quel prezzo che, fino a ieri, poteva portarlo lontano da Roma.