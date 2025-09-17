Calciomercato Lazio, retroscena Romagnoli: rifiutata questa offerta in estate. Ora aspetta l’adeguamento, sarebbe disposto anche a… La situazione

Un sogno realizzato, un’offerta rifiutata e una promessa da mantenere. La vigilia del derby di Alessio Romagnoli è un intreccio di emozioni passate e questioni future. Da oggi il difensore torna a correre sui campi di Formello con un unico obiettivo in testa: preparare la partita che ha sempre sognato, quella che solo pochi mesi fa lo ha consacrato eroe. La sua storia è quella di un tifoso della Lazio che ce l’ha fatta: fin da bambino si immaginava con la maglia di Nesta, pronto a saltare più in alto di tutti per decidere la stracittadina con un colpo di testa, una sua specialità.

Quella favola è diventata una splendida realtà nell’ultimo confronto con la Roma. Su un cross perfetto di un altro laziale, Luca Pellegrini, Romagnoli ha anticipato Mancini e battuto Svilar, correndo a baciare l’aquila sul petto in un’esultanza liberatoria. Un’immagine che sembrava uscita da un cassetto dei suoi sogni più reconditi. Ora, però, sogno chiama sogno, e il difensore vuole rivivere quelle emozioni, vincendo un altro derby da protagonista.

Per farlo, ha scelto di legare ancora il suo futuro alla Lazio, nonostante un’estate turbolenta. La sua permanenza è stata fortemente influenzata dall’arrivo di Maurizio Sarri, la cui leadership ha spento sul nascere i malumori e convinto i giocatori chiave a restare. Romagnoli ha riposto la sua fiducia nel “Comandante”, l’allenatore che lo aveva già guidato alla sua miglior stagione nel 2022/2023. Questa lealtà lo ha spinto a dire no a una ricca offerta: secondo quanto riportato da Il Messaggero, un club del Qatar si era spinto a offrire 5 milioni di euro per il suo cartellino, proposta prontamente rispedita al mittente.

Ora, però, si attende che una vecchia promessa venga onorata. Nell’estate del 2023, al giocatore era stato garantito un adeguamento di contratto in caso di qualificazione in Champions League, un riconoscimento mai arrivato. L’incontro tra i suoi agenti e il presidente Lotito, inizialmente previsto in estate, è stato rimandato ma dovrebbe finalmente concretizzarsi a breve. Le parti torneranno a discutere di un ritocco dell’ingaggio, con Romagnoli che si mostra flessibile: sarebbe disposto a “spalmare” la cifra su più anni, prolungando la scadenza del suo contratto, attualmente fissata al 2027. La trattativa è pronta a ripartire, con la consapevolezza che, per questioni burocratiche, nulla potrà essere messo nero su bianco prima di gennaio. Nel frattempo, la testa di Romagnoli è solo sul campo.