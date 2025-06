Calciomercato Lazio, con l’arrivo di Sarri Romagnoli potrebbe rimanere. I dettagli

Condividi via email

Calciomercato Lazio: possibile colpo di scena sulla vicenda Romagnoli. In caso di arrivo di Sarri, l’ex Milan potrebbe rimanere a Roma

Sembrava ormai cosa fatta l’addio di Alessio Romagnoli, che da da giorni sta salutando i compagni. C’erano tutte le carte in regola per far sì che diventasse il primo addio del calciomercato Lazio.

Invece, secondo il Corriere dello Sport, l’ex Milan potrebbe rimanere in caso di arrivo di Sarri come nuovo allenatore.