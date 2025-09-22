Calciomercato Lazio, Romagnoli e quello che sarà il suo futuro. La situazione - Lazio News 24

Lazio, rinnovo Romagnoli: si avvicina l’incontro tra le parti. La situazione attuale

Dopo l’intensità e la tensione del Derby della Capitale, in casa Lazio si torna a pensare al futuro, e uno dei dossier più importanti sulla scrivania del presidente Claudio Lotito è quello legato al rinnovo di Alessio Romagnoli. Il difensore, da tempo considerato una colonna della retroguardia biancoceleste, è al centro di valutazioni contrattuali che potrebbero presto portare a un nuovo accordo tra le parti.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, è previsto a breve un incontro tra gli agenti del giocatore e la dirigenza della Lazio. Il tema principale resta l’adeguamento dell’ingaggio, promesso a suo tempo in caso di qualificazione in Champions League, obiettivo centrato dalla squadra due stagioni fa. Da allora, però, la situazione è rimasta in sospeso, e ora il club è pronto a tornare a discuterne con maggiore concretezza.

Attualmente, Romagnoli percepisce già uno degli stipendi più alti dell’intera rosa della Lazio, ma il calciatore si è detto disponibile a “spalmare” il proprio ingaggio su più anni, allungando la durata del contratto, attualmente in scadenza nel 2027. Questa soluzione permetterebbe alla società capitolina di garantire la permanenza di un giocatore chiave, pur mantenendo sotto controllo il monte ingaggi.

La Lazio, consapevole del valore tecnico e carismatico di Romagnoli, considera il suo rinnovo una priorità. La trattativa, però, pur potendo ripartire in tempi brevi, non potrà concludersi ufficialmente prima di gennaio, a causa delle normative sui tesseramenti e sulla registrazione dei nuovi contratti.

In ogni caso, il dialogo tra le parti sembra sereno, e la volontà comune è quella di proseguire insieme. Romagnoli, tifoso laziale sin da bambino, ha sempre dimostrato attaccamento alla maglia e pieno coinvolgimento nel progetto sportivo. Il suo eventuale rinnovo rappresenterebbe un segnale di continuità e stabilità importante per tutto l’ambiente.

Con il Derby alle spalle e la stagione ancora lunga, la Lazio guarda avanti, cercando di blindare i propri leader e costruire le basi per un futuro competitivo, dentro e fuori dal campo. E Romagnoli è senza dubbio uno dei tasselli centrali di questa visione.