Calciomercato Lazio, Romagnoli sarà blindato? Spunta fuori una nuova indiscrezione - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Romagnoli tra rinnovo in stallo e fedeltà ai colori biancocelesti

Il Calciomercato Lazio non si muove solo in entrata e in uscita, ma anche nella delicata gestione dei contratti dei suoi pilastri. Uno dei nodi più importanti da sciogliere riguarda Alessio Romagnoli, punto fermo della difesa biancoceleste, ma con una situazione contrattuale tutt’altro che serena.

Il centrale è legato alla Lazio fino al 2027, ma il tema del rinnovo è ancora aperto. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, un primo incontro tra il giocatore e la dirigenza era stato previsto per agosto, ma l’appuntamento è slittato e, da allora, non ci sono stati nuovi contatti concreti. Un segnale che ha alimentato dubbi e riflessioni sul futuro del difensore.

Romagnoli, cresciuto con il sogno di vestire la maglia della Lazio, mantiene un forte legame affettivo con il club e la tifoseria. Tuttavia, resta vivo un piccolo strascico legato a una promessa di rinnovo fatta nel 2022, che non è mai stata rispettata. Questo dettaglio, sebbene non abbia compromesso il rapporto tra le parti, ha lasciato il giocatore in una posizione di attesa.

Nel contesto del Calciomercato Lazio, Romagnoli non rappresenta un profilo in vendita, ma la sua permanenza non è da dare per scontata. Il difensore avrebbe preso in considerazione l’idea di lasciare il club solo in caso di rottura con la società, e non per trasferirsi in altre squadre italiane. In Serie A, infatti, ha sempre dichiarato che giocherà soltanto con la Lazio, per una questione di cuore e identità.

L’unico interesse concreto arrivato in estate è stato quello di un club dall’Arabia Saudita, ma non ha trovato seguito per la volontà dello stesso Romagnoli di restare competitivo in Europa. La sua priorità, infatti, resta un progetto tecnico ambizioso con la Lazio.

Il futuro del difensore passerà inevitabilmente da un faccia a faccia con la dirigenza: Lotito e Fabiani dovranno chiarire intenzioni e margini di manovra per il prolungamento del contratto.

In attesa di sviluppi, la situazione di Romagnoli rappresenta un’altra partita aperta nel complesso puzzle del Calciomercato Lazio, che resta in continua evoluzione anche lontano dalle finestre ufficiali.