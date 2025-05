Calciomercato Lazio, Cataldi di nuovo in biancoceleste? La situazione

Calciomercato Lazio: la Fiorentina potrebbe decidere di non riscattare Danilo Cataldi. Ecco cosa sta succedendo

Danilo Cataldi ha salutato la Lazio appena un anno fa, trasferendosi alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto, fissato a circa 4 milioni. Palladino ha da sempre creduto in lui, trasformandolo in un calciatore chiave per i gigliati.

Ora, però, con l’addio del tecnico ex Monza, nulla è più certo a Firenze. Infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano La Nazione, sarà il prossimo allenatore a decidere quale sarà il futuro dell’ex Lazio.