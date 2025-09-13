Calciomercato Lazio, cosa filtra sui rinnovi di Romagnoli e Gila: «Non è detto che il primo…». Le ultime sulla situazione contrattuale dei due difensori

La difesa della Lazio ritrova il suo pilastro. Scontata la squalifica di due giornate, Alessio Romagnoli è pronto a riprendersi la maglia da titolare per riformare, al fianco di Mario Gila, la coppia di centrali considerata titolare da Maurizio Sarri. Il suo rientro ripristina le gerarchie, sebbene nelle prime uscite stagionali il giovane Oliver Provstgaardsi sia distinto con ottime prestazioni, dimostrandosi una riserva più che affidabile e una delle note più positive di questo avvio di campionato.

Se in campo la coppia è pronta a blindare la retroguardia biancoceleste, fuori dal terreno di gioco i due difensori condividono una situazione quasi identica che tiene i tifosi con il fiato sospeso. Entrambi i calciatori, infatti, hanno un contratto in scadenza nel 2027 e sono in attesa di un segnale concreto da parte della società per avviare le trattative per il rinnovo.

Come riporta il Corriere dello Sport, le negoziazioni non si preannunciano semplici. Durante l’estate ci sono stati dei contatti preliminari tra il club e gli agenti dei giocatori, ma ora è necessario accelerare per trovare un’intesa che soddisfi tutte le parti. Le posizioni di partenza sono diverse: da un lato c’è il 24enne Gila, un talento ambizioso con una luminosa carriera davanti a sé; dall’altro c’è Romagnoli, leader e tifoso laziale, il cui legame con la maglia potrebbe spingerlo a non considerare altre destinazioni in Italia, ma che attende comunque il giusto riconoscimento.

La società si trova quindi di fronte a un doppio, delicato impegno: assicurarsi il futuro di un giovane in rampa di lancio e blindare il leader della propria difesa. La solidità del reparto, dentro e fuori dal campo, dipenderà molto dalle prossime mosse della dirigenza.