Calciomercato Lazio: retroscena sulla cessione di Fares. Lotito ha sfruttato gli ottimi rapporti con… Ma prima il terzino ha rinnovato

Un’altra operazione in uscita per sfoltire la rosa e alleggerire il monte ingaggi. La Lazio ha ufficializzato la cessione di Mohamed Fares, che si trasferisce negli Emirati Arabi Uniti. L’esterno algerino, da tempo ai margini del progetto tecnico biancoceleste, ripartirà dal club Forte Virtus.

L’operazione, come comunicato dalla società, è stata conclusa con la formula del prestito temporaneo con diritto di opzione. Un modo per la Lazio, come spiega Il Messaggero, di risparmiare almeno una parte del pesante stipendio del giocatore che gravava sul bilancio.

A facilitare la trattativa è stata una sinergia di mercato. Il presidente Claudio Lotito ha infatti sfruttato i suoi ottimi rapporti con Maurizio Setti, ex presidente del Verona e attuale proprietario delle quote del club emiro. Ma dietro a questa cessione si cela un meccanismo contrattuale complesso e particolare: per rendere possibile l’operazione, la Lazio ha prima dovuto prolungare il contratto di Fares per un altro anno, fino al 2027.

Una mossa apparentemente controintuitiva, ma che ha una sua logica finanziaria: in questo modo, la Forte Virtus, in caso di riscatto, si assicura un giocatore con un contratto più lungo, aumentando le possibilità di poterlo rivendere a sua volta su altri mercati esteri, massimizzando l’investimento.

Un “modello” che la Lazio aveva provato ad applicare anche per la cessione di Dimitrije Kamenović, un’operazione che però non è andata in porto, con il giocatore che è rimasto a Formello. Per Fares, invece, si apre un nuovo capitolo, mentre la Lazio trova una soluzione creativa per uno dei suoi esuberi.