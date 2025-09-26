Calciomercato Lazio: da Renan Lodi a… Bonaventura. Fabiani studia il mercato degli svincolati qualora non dovesse arrivare lo sblocco totale

Un mercato su un doppio binario, con la speranza di non finire su quello morto. La Lazio si avvicina alla finestra di trasferimenti di gennaio con la consapevolezza di dover intervenire per rinforzare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri, ma le modalità dell’intervento sono ancora avvolte dall’incertezza. Tutto dipenderà dal verdetto della relazione trimestrale al 30 settembre, un appuntamento che definirà i paletti economici e la strategia del DS Angelo Fabiani.

Al momento, lo scenario più probabile è quello di un mercato a saldo zero. Se i parametri finanziari non verranno sbloccati, la società potrà operare solo in autofinanziamento, spendendo quanto incassato dalle cessioni. In questo caso, la strategia sarebbe chiara: puntare su giocatori d’esperienza e a costo zero. Fabiani andrebbe a caccia di profili svincolati di alto livello, pronti a dare un contributo immediato. I nomi che circolano sono di primo piano: da Lorenzo Insigne a Renan Lodi e Giacomo Bonaventura, giocatori in grado di portare qualità e leadership. Lo riporta Il Messaggero.

Il secondo binario, quello sperato dal club, si attiverebbe in caso di sblocco totale del mercato. Se la trimestrale dovesse dare esito positivo, Fabiani continuerebbe sulla linea del ringiovanimento, andando a caccia di giovani talenti da valorizzare, in linea con la politica societaria. Anche in questo scenario più roseo, però, resterebbe un vincolo: le entrate sarebbero comunque strettamente legate alle uscite, con le plusvalenze a dettare il budget per i nuovi acquisti.

La Lazio è a un bivio. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se il mercato di gennaio sarà una sessione di riparazione basata sull’esperienza o un’opportunità di investimento sul futuro.