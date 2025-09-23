Calciomercato Lazio, quel giocatore pesa molto a bilancio. Quale sarà la prossima mossa dei biancocelesti? - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Noslin pesa a bilancio, investimento più alto del previsto

Il calciomercato della Lazio continua a far parlare di sé anche a distanza di mesi dalle operazioni concluse. Tra i colpi più significativi della sessione estiva del 2024, figura l’acquisto di Tijjani Noslin dal Verona, un’operazione accolta con entusiasmo dai tifosi e ritenuta strategica dalla dirigenza per il rafforzamento del reparto offensivo.

Inizialmente, il costo dell’operazione era stato quantificato in 15,9 milioni di euro, cifra che comprendeva il valore del cartellino e alcuni costi accessori. Tuttavia, come riportato nella relazione economico-finanziaria aggiornata al 30 giugno 2025, il peso effettivo dell’acquisto di Noslin per le casse biancocelesti è salito a 16,789 milioni di euro. Un incremento dovuto a bonus, commissioni e oneri aggiuntivi previsti nel contratto con il Verona e con gli agenti coinvolti nell’affare.

Questo dato conferma come il calciomercato della Lazio, oltre agli aspetti tecnici e sportivi, debba fare i conti anche con considerazioni di natura economica sempre più stringenti. L’aumento del valore a bilancio di Noslin rappresenta un impegno significativo per una società che ha sempre fatto della gestione oculata delle risorse un punto di forza, soprattutto in ottica Fair Play Finanziario.

Noslin, arrivato con la reputazione di talento emergente della Serie A, ha avuto un rendimento altalenante, ma continua ad essere considerato una pedina chiave per il progetto tecnico del club. Il suo profilo giovane, dinamico e duttile si inserisce in una linea strategica che la società ha adottato nelle ultime finestre di mercato: investire su calciatori con margine di crescita e potenziale valorizzabile.

Tuttavia, la cifra che ora grava sul bilancio biancoceleste accende i riflettori su un aspetto cruciale del calciomercato Lazio: la necessità di fare acquisti non solo funzionali dal punto di vista tecnico, ma anche sostenibili nel medio-lungo periodo. Ogni euro investito deve garantire un ritorno, sia sportivo che economico.

Alla luce di queste dinamiche, Noslin dovrà ora dimostrare sul campo di valere l’investimento fatto. La Lazio, dal canto suo, sarà chiamata a valutare con attenzione ogni futura operazione di mercato, per continuare a crescere senza compromettere la solidità finanziaria raggiunta negli ultimi anni.