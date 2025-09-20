Calciomercato Lazio, quali sono le novità importanti su Gigot? Spunta fuori una nuova indiscrezione - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, novità su Gigot: operazione riuscita e cessione possibile a gennaio

Il Calciomercato Lazio torna al centro delle attenzioni con un aggiornamento importante riguardo il futuro di Samuel Gigot. Il difensore centrale, ormai fuori dai piani tecnici di Maurizio Sarri, si è sottoposto nei giorni scorsi a un intervento chirurgico che ha risolto i suoi problemi fisici. L’operazione, svolta in Francia, è perfettamente riuscita e ora il giocatore inizierà un percorso riabilitativo che lo accompagnerà fino all’inizio del 2026.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, la notizia dell’intervento rappresenta un passaggio chiave in ottica mercato per la società biancoceleste. La Lazio, infatti, aveva già cercato una sistemazione per il difensore durante l’ultima sessione estiva, senza però trovare un accordo soddisfacente né con il giocatore né con i club interessati. Ora, con la situazione fisica stabilizzata, le condizioni per una possibile cessione si sono decisamente semplificate.

La speranza in casa Lazio è che la prossima finestra di calciomercato invernale possa finalmente portare a una soluzione concreta. Gigot, dal canto suo, è consapevole di non rientrare nei piani tattici di Sarri e non ha intenzione di trascorrere altri mesi ai margini. Anche per questo, il suo entourage è già al lavoro per trovare una nuova destinazione in grado di garantirgli spazio, continuità e una nuova motivazione professionale.

Per la Lazio, liberarsi di un ingaggio fuori dal progetto rappresenterebbe un’opportunità per fare spazio in rosa e magari intervenire in entrata con maggiore libertà. Il club, infatti, punta a un mercato di gennaio che possa rinforzare alcuni reparti in difficoltà, soprattutto se si dovessero verificare ulteriori uscite. In quest’ottica, la cessione di Gigot potrebbe diventare uno dei primi movimenti ufficiali del Calciomercato Lazio 2026.

Resta ora da capire quale sarà la destinazione del difensore francese. Alcuni club della Ligue 1 avevano manifestato interesse già ad agosto, ma non è escluso che anche altre squadre europee possano farsi avanti, attratte dalla sua esperienza e dalla ritrovata condizione fisica.

In ogni caso, la dirigenza biancoceleste rimane vigile. Con l’uscita di Gigot, il Calciomercato Lazio potrebbe finalmente sbloccarsi anche in entrata, permettendo a Sarri di avere a disposizione un gruppo più competitivo per la seconda parte della stagione.