Calciomercato Lazio, quale sarà il futuro di Marusic? Spunta una nuova indiscrezione - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: il futuro di Marusic resta un rebus tra rinnovo e possibile addio

Il calciomercato Lazio è già in fermento in vista delle prossime sessioni, e tra i tanti dossier aperti in casa biancoceleste spicca quello relativo ad Adam Marusic. Il laterale montenegrino, che ha appena compiuto 33 anni, rappresenta uno dei nomi caldi in uscita, ma anche una pedina che l’allenatore Sarri considera ancora centrale nel progetto tecnico. Il suo contratto è in scadenza nel giugno 2025, ma con l’ultima stagione attivata tramite opzione, il futuro resta tutt’altro che certo.

Già durante l’estate, Marusic aveva attirato l’interesse di diversi club, in particolare della Fiorentina, che aveva pensato a lui per rinforzare la fascia destra. Il giocatore, tentato da un possibile ritocco dell’ingaggio, aveva valutato seriamente l’offerta, ma alla fine è rimasto alla Lazio. Ora, però, con il contratto in fase calante e il rischio di perdere il giocatore a parametro zero, il tema rinnovo torna ad essere centrale per il calciomercato della Lazio.

Secondo quanto trapela, la società sta riflettendo sull’opportunità di prolungare il contratto del difensore oppure lasciarlo libero al termine della stagione. L’età avanzata e i recenti problemi fisici – Marusic è appena rientrato da uno stiramento – potrebbero influire sulla decisione finale. Tuttavia, per Maurizio Sarri, l’esterno rimane un punto fermo: la sua duttilità e l’esperienza sono considerate fondamentali per dare equilibrio alla difesa, soprattutto in vista delle sfide più impegnative, come quella imminente contro l’Atalanta a Bergamo.

Nel frattempo, il reparto difensivo della Lazio è sotto costante monitoraggio. Oltre ai casi Romagnoli e Gila, anche loro con contratti in scadenza nel 2027 ma ancora lontani dal rinnovo, la dirigenza sta valutando nuove soluzioni sul mercato. Uno dei nomi che resta nei radar del calciomercato Lazio è quello di Anton Gaaei, giovane terzino danese classe 2002 in forza all’Ajax. Il suo profilo piace per caratteristiche fisiche, tecnica e margini di crescita, e potrebbe rappresentare un investimento utile in caso di partenza di Marusic.

In sintesi, il calciomercato della Lazio sarà profondamente influenzato dalle decisioni che verranno prese sul futuro di Marusic. Rinnovo o addio: la palla ora passa alla dirigenza, che dovrà scegliere se puntare ancora sull’affidabilità del montenegrino o aprire un nuovo ciclo sulla fascia destra.

