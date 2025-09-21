Calciomercato Lazio, quale sarà il futuro di Gigot? Spunta fuori l'indiscrezione - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, operazione riuscita per Gigot: ora riabilitazione in Francia e futuro in bilico

L’intervento chirurgico per Samuel Gigot è perfettamente riuscito e ora il difensore centrale proseguirà la fase di riabilitazione in Francia, seguendo un percorso personalizzato per recuperare pienamente la condizione fisica. Tuttavia, il futuro del giocatore appare ormai segnato: non rientra nei piani tecnici della Lazio e la sua permanenza a Formello sembra avere i giorni contati.

Fin dal suo arrivo, Gigot non ha mai realmente convinto Maurizio Sarri, che lo considera inadatto al suo stile di gioco. Il tecnico della Lazio, infatti, predilige centrali difensivi abili nella costruzione dal basso, rapidi nelle letture e precisi nel primo tocco: caratteristiche che, secondo lo staff biancoceleste, Gigot non ha espresso con continuità. Per questo motivo, il francese è stato messo ai margini del progetto già da tempo.

Durante l’ultima sessione estiva di calciomercato, la Lazio ha cercato in più occasioni di piazzare il giocatore, valutando sia la cessione a titolo definitivo che eventuali prestiti, ma le condizioni fisiche precarie del difensore hanno reso impossibile ogni trattativa concreta. Nessun club ha voluto affondare il colpo senza garanzie sul suo recupero, e così Gigot è rimasto nella Capitale, pur senza un ruolo attivo nella rosa.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’intenzione della Lazio è ora quella di riaprire i contatti con eventuali pretendenti nella prossima finestra invernale di calciomercato. Se la riabilitazione procederà senza intoppi, Gigot potrebbe tornare arruolabile entro fine anno e rappresentare un’opzione appetibile per club in cerca di rinforzi in difesa, soprattutto in Ligue 1, dove gode ancora di una certa considerazione.

La Lazio, dal canto suo, spera di liberare uno slot in rosa e alleggerire il monte ingaggi, anche per avere maggiore margine di manovra nel mercato di gennaio. La partenza di Gigot potrebbe facilitare l’arrivo di un nuovo difensore più funzionale alle esigenze tattiche di Sarri.

Il destino di Samuel Gigot, dunque, è appeso all’esito del suo recupero fisico. Ma una cosa sembra chiara: il suo ciclo con la Lazio è già virtualmente chiuso, in attesa solo del momento giusto per sancire l’addio definitivo.