Calciomercato Lazio, Provedel ritorna protagonista? Questi valori fanno riflettere - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Provedel ritrova spazio e valore con Sarri

Il calciomercato Lazio potrebbe presto trovarsi a fare i conti con una situazione interna che sembrava già definita: quella legata a Ivan Provedel. Dopo una stagione vissuta tra alti e bassi, in cui aveva perso il posto da titolare a favore del giovane Mandas, il portiere friulano è tornato protagonista assoluto con il ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina biancoceleste. Un rientro che ha cambiato di nuovo le gerarchie, riaccendendo i riflettori su un giocatore che appena un anno fa era considerato uno dei migliori numeri uno della Serie A.

Provedel era stato infatti uno degli eroi silenziosi della Lazio seconda classificata nella stagione 2022/23, proprio sotto la guida di Sarri. I numeri parlano chiaro: solo 28 gol subiti e ben 20 clean sheet in campionato. Una stagione praticamente perfetta che aveva acceso l’interesse di diversi club e alzato il valore del giocatore sul mercato.

Con l’arrivo di Marco Baroni in estate, le cose sembravano cambiate: Mandas aveva approfittato delle incertezze del collega, guadagnandosi la fiducia dell’allenatore e conquistando la maglia da titolare. Ma con il ritorno di Sarri, tutto è stato nuovamente messo in discussione.

Provedel torna protagonista, riflettori accesi anche sul mercato

Come riportato da La Repubblica, Provedel ha già collezionato 25 parate decisive in questo avvio di stagione e ha evitato ben 4,07 gol secondo i dati statistici. Numeri che lo rimettono al centro del progetto Lazio, ma che inevitabilmente attirano anche l’attenzione degli operatori di mercato.

Il suo ritorno in forma non passa inosservato, e in ottica calciomercato Lazio, la dirigenza potrebbe trovarsi davanti a un bivio: blindare il portiere con un rinnovo o ascoltare eventuali offerte già a partire dalla sessione invernale.

Riflessioni in corso a Formello

In un mercato sempre più dinamico, in cui anche i portieri diventano pedine strategiche, la Lazio dovrà valutare con attenzione le prossime mosse. Provedel resta una risorsa preziosa, sia tecnicamente che economicamente. Il calciomercato Lazio, dunque, dovrà tener conto anche del suo rilancio e delle nuove prospettive che si aprono con lui di nuovo tra i pali.

