Calciomercato Lazio, Mandas rimarrà? Potenziale presente, ma serve sbloccare tutto a gennaio - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Mandas in uscita, Provedel torna protagonista. La situazione attuale

Il Calciomercato Lazio in vista della sessione invernale si preannuncia strategico e orientato al mantenimento dell’equilibrio economico. In questo scenario, il nome più caldo in uscita è quello di Christos Mandas, il giovane portiere greco arrivato dalla Super League e che, dopo un inizio promettente, sembra ormai destinato a lasciare Formello.

Con il ritorno in grande stile di Ivan Provedel, protagonista assoluto della porta biancoceleste e nuovamente al centro del progetto tecnico, le chance di Mandas si sono ridotte drasticamente. L’ex estremo difensore dell’OFI Creta era stato scelto proprio come alternativa affidabile, ma le recenti prestazioni di Provedel, rivitalizzato dalla guida di Maurizio Sarri, hanno ristabilito le gerarchie. Ora, il club capitolino è pronto a fare le sue valutazioni in vista di gennaio.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la strategia del Calciomercato Lazio per la sessione invernale sarà quella del saldo zero: acquistare solo dopo aver ceduto, per non gravare ulteriormente su un bilancio già monitorato con attenzione. In quest’ottica, la cessione di Mandas rappresenterebbe una soluzione ideale. Il portiere greco ha infatti una valutazione di circa 20 milioni di euro, cifra che consentirebbe alla società di realizzare una significativa plusvalenza, contribuendo così al rispetto dei parametri finanziari imposti dalla UEFA e dalla sostenibilità interna.

La situazione del reparto portieri, dunque, potrebbe essere il primo nodo da sciogliere nel Calciomercato Lazio di gennaio. La partenza di Mandas, se confermata, aprirebbe anche la possibilità di inserire un nuovo secondo portiere, magari a basso costo o in prestito, per completare la rosa senza stravolgere gli equilibri.

Va inoltre sottolineato come la cessione di Mandas non sarebbe una bocciatura tecnica, quanto piuttosto una decisione economica e gestionale. Il portiere greco ha mostrato qualità interessanti, ma la concorrenza di un Provedel in grande forma lo ha messo inevitabilmente ai margini.

In sintesi, il Calciomercato Lazio si muove con cautela ma lucidità, cercando di coniugare esigenze di bilancio con quelle tecniche. La cessione di Mandas potrebbe rappresentare il primo tassello di un mercato invernale attento, misurato, ma non per questo privo di sorprese.