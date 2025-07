Calciomercato Lazio, occhio al futuro di questi due giocatori! La situazione attuale - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, questi due giocatori potrebbero essere cardine della campagna acquisti. Ecco le novità

Il Calciomercato Lazio continua a vivere una fase di stallo a causa del blocco imposto dalle restrizioni economico-finanziarie, ma all’interno del club si lavora comunque su un fronte cruciale: quello dei rinnovi contrattuali. In attesa di poter tornare attivamente sul mercato in entrata, la dirigenza biancoceleste si concentra sulla gestione delle risorse interne, con particolare attenzione ai centrocampisti Rovella e Guendouzi.

Entrambi i giocatori rappresentano risorse importanti per Maurizio Sarri, tornato di recente alla guida tecnica della squadra. Il loro futuro è legato a doppio filo agli sviluppi societari e, nonostante i limiti imposti dal mercato bloccato, le trattative per il prolungamento dei contratti non sono escluse, anzi, sono considerate fondamentali per la stabilità del progetto tecnico.

Guendouzi, in particolare, sembrava destinato all’addio dopo una seconda parte di stagione complicata sotto la gestione Baroni. L’ex Marsiglia aveva espresso perplessità sulla direzione intrapresa dal club e si era parlato anche di un possibile addio in estate. Tuttavia, il ritorno di Sarri ha avuto un impatto positivo: il centrocampista francese ha ritrovato motivazione e la volontà di restare a Roma. Il suo contratto prevede una clausola rescissoria da 50 milioni di euro, ma la Lazio ha intenzione di ridiscutere i termini a partire dal 2026, quando sarà superata l’attuale crisi di liquidità.

Situazione analoga per Rovella, il cui percorso in biancoceleste non è stato sempre lineare. Nonostante ciò, il giovane mediano rappresenta un elemento su cui il tecnico toscano punta con decisione. Anche per lui si parla di una clausola da 50 milioni e di un futuro da monitorare con attenzione nei prossimi mesi.

Nel complesso, il Calciomercato Lazio si muove oggi su binari interni, con la priorità di blindare i giocatori più rappresentativi in attesa di tempi migliori. Senza la possibilità di investire su nuovi acquisti, mantenere l’ossatura della rosa attuale è diventata una necessità assoluta per non compromettere la competitività.

In conclusione, il lavoro dietro le quinte della società non si ferma: il Calciomercato Lazio può essere fermo nelle entrate, ma è attivissimo nella gestione delle situazioni contrattuali. Le prossime settimane saranno decisive per comprendere se i rinnovi arriveranno subito o se sarà necessario attendere lo sblocco ufficiale per passare alla fase operativa.