Calciomercato Lazio, pronto un grande colpo. Un diamante da sgrezzare per Maurizio Sarri. Ecco le ultime - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Sarri guarda al futuro, nel mirino il talento greco Karetsas del Genk

Il calciomercato Lazio vive una fase di stallo a causa delle ben note problematiche economico-finanziarie che hanno portato al blocco delle operazioni in entrata. Nonostante la situazione complessa, la società biancoceleste non intende restare ferma, soprattutto in vista della sessione invernale. Il tecnico Maurizio Sarri, infatti, ha già iniziato a indicare alcuni nomi su cui costruire il futuro della squadra. Uno in particolare ha attirato l’attenzione: Konstantinos Karetsas, giovanissimo centrocampista greco classe 2007 in forza al Genk.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Sarri avrebbe inserito Karetsas tra i possibili obiettivi per il mercato di gennaio. Il talento ellenico, cresciuto nelle giovanili del club belga, è considerato da molti addetti ai lavori un vero enfant prodige. Dotato di ottima tecnica, visione di gioco e personalità da vendere nonostante la giovane età, Karetsas rappresenterebbe un investimento in linea con la strategia della dirigenza biancoceleste: puntare su calciatori giovani e di prospettiva da valorizzare nel tempo.

Il calciomercato Lazio, almeno per quanto riguarda gennaio, sarà inevitabilmente condizionato dai vincoli imposti dalla Covisoc, ma l’interesse per profili come quello di Karetsas lascia intendere che il club stia già pianificando le mosse in vista di una riapertura delle trattative. L’obiettivo è arrivare preparati, con operazioni già impostate e margini di manovra ben definiti.

Karetsas rappresenta anche un profilo “europeo” nel senso più moderno del termine: giovane, duttile e già abituato a confrontarsi con un calcio fisico e dinamico come quello belga. Un eventuale arrivo alla Lazio lo inserirebbe in un contesto tecnico ideale per crescere sotto la guida di un allenatore esperto come Sarri, da sempre attento allo sviluppo dei giovani.

Il calciomercato Lazio, quindi, non è totalmente fermo: si lavora sotto traccia, si valutano opportunità e si monitorano profili come quello di Karetsas, in attesa che le condizioni permettano di affondare il colpo. In un momento di apparente immobilismo, il club biancoceleste continua a costruire il proprio futuro, partendo da idee chiare e scommesse mirate.