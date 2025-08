Calciomercato Lazio, priorità nel piazzare gli esuberi: occhio anche al futuro di quel giocatore - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: la priorità è piazzare gli esuberi per risanare i conti

Nel panorama attuale del Calciomercato Lazio, uno dei nodi più urgenti da sciogliere riguarda la gestione degli esuberi. La società biancoceleste deve infatti trovare una soluzione rapida per liberarsi dei giocatori fuori progetto, con l’obiettivo di rientrare nei cosiddetti “costi del valore allargato” entro il 30 settembre. Questo vincolo è fondamentale per poter tornare a operare liberamente già dal mercato di gennaio e programmare con più tranquillità la seconda parte della stagione.

Tra i calciatori più problematici sotto questo profilo c’è senza dubbio Mohamed Fares. Il difensore algerino è tornato dal prestito in Grecia, ma al momento la sua situazione è ferma, senza segnali concreti di mercato che possano sbloccarla. Fares rappresenta un esubero pesante per la Lazio, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche per quanto riguarda l’ingaggio, che si aggira intorno a 1,2 milioni di euro a stagione. Una cifra significativa che pesa sul bilancio e che rende indispensabile una sua cessione o un prestito oneroso nel più breve tempo possibile.

La necessità di piazzare giocatori come Fares è una priorità per il Calciomercato Lazio, soprattutto in vista del rispetto dei parametri economici imposti dalla Covisoc e dalla normativa federale. Liberarsi di questi ingaggi pesanti significa infatti creare spazio nel monte stipendi, condizione indispensabile per pensare a nuovi innesti, magari già nella finestra di mercato invernale.

Il club sta valutando diverse opzioni, anche alla luce delle difficoltà riscontrate negli scorsi mesi, tra richieste economiche elevate e pochi club interessati. La strada più probabile resta quella di un prestito con compartecipazione dello stipendio, soluzione che permetterebbe alla Lazio di alleggerire il bilancio senza rinunciare definitivamente al giocatore.

Oltre a Fares, la società capitolina deve anche monitorare altri calciatori che rischiano di non rientrare nei piani tecnici di Sarri, puntando a una rivoluzione soft che mantenga però il rispetto delle regole finanziarie. Il Calciomercato Lazio sarà quindi caratterizzato da una fase di selezione e ottimizzazione della rosa, prima di guardare a eventuali nuovi acquisti.

In conclusione, la priorità resta chiara: cedere o prestare gli esuberi come Fares per mettere ordine nei conti e preparare il terreno per un mercato di gennaio più libero e più incisivo. Solo così la Lazio potrà rilanciare con forza il proprio progetto tecnico e societario.

