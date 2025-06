Calciomercato Lazio, un big pronto a dire addio? Spunta l’interesse di una squadra inglese

Condividi via email

Calciomercato Lazio: sirene inglesi per un centrocampista biancoceleste. La situazione della trattativa

E’ iniziato appena ieri il calciomercato, nonostante ciò le società si stanno già dando da fare come non mai. Come sempre, le più attive sono le inglesi, che hanno sempre avuto un interesse particolare verso la Serie A.

A confermare ciò c’è il Newcastle United, che secondo TuttoMercatoWeb avrebbe rinnovato il proprio interesse verso un calciatore della Lazio. Infatti, dopo un passato in Premier League con la maglia dell’Arsenal, Matteo Guendouzi potrebbe tornare nel Regno Unito, visto il forte interesse da parte dei Magpies. Ad oggi si tratta di una semplice richiesta di informazione, ma non è da escludere che il sodalizio bianconero decida di affondare il colpo.