Calciomercato Lazio, Lotito prova a riportare in Serie A una stella della nazionale. Le ultime

Calciomercato Lazio: interesse per un italiano che gioca in Premier League, ma c’è concorrenza dalla Serie A

Ad un solo giorno dall’apertura del calciomercato, i rumours iniziano ad essere molto numerosi, crescendo a dismisura minuto dopo minuto. Si parla sempre di più di un possibile addio di Mattia Zaccagni, che di fronte ad un’offerta irrinunciabile potrebbe lasciare la Lazio.

Lotito e Fabiani, dunque, pensano ad un eventuale sostituto. Il candidato numero uno, secondo Il Mattino, potrebbe essere Federico Chiesa, attualmente in forza al Liverpool. L’ex Juventus e Fiorentina non sembra per nulla intenzionato a proseguire la sua avventura in Premier League, dove ha trovato un minutaggio molto ridotto. Per questa ragione, sono numerosi i tentativi da parte delle squadre di Serie A per riportarlo in patria. Infatti, oltre alla Lazio, Federico piace molto anche al Napoli.