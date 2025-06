Calciomercato Lazio, si allontana la pista Pio Esposito come sostituto del Taty Castellanos: Chivu vuole tenerlo a Milano

Condividi via email

Calciomercato Lazio, Pio Esposito obiettivo sempre più complicato per la squadra di Sarri: l’attaccante ha convinto Chivu

Sono molte le trattative aperte sul tavolo del calciomercato Lazio ma ad oggi, nessuna di queste, ha trovato la definitiva fumata bianca. Uno dei target di Sarri è il capocannoniere della scorsa Serie B: Pio Esposito. Il centravanti di proprietà dell’Inter si sta mettendo in luce anche con la maglia nerazzurra al mondiale per Club dove ha anche segnato una rete. Per questa ragione il tecnico dei meneghini sta valutando di mantenerlo all’ombra del Duomo.

A confermarlo è stato il Corriere dello Sport, il quale ha ribadito che le ottime prestazioni del centravanti starebbero insinuando non pochi dubbi nella mente del tecnico che sta seriamente considerando di tenerlo a Milano per la prossima stagione di Serie A.