Calciomercato Lazio, Lotito ha un piano ben preciso per quanto riguarda gennaio. La situazione - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, Lotito: “Siamo all’80%, mercato a saldo zero per ora”

Il Calciomercato Lazio si trova in una fase delicata ma potenzialmente in evoluzione. A parlarne è stato direttamente il presidente Claudio Lotito, intervenuto ai microfoni di DAZN pochi minuti prima del fischio d’inizio della sfida tra Lazio e Torino. Le sue parole hanno chiarito lo stato attuale delle operazioni biancocelesti, tra vincoli finanziari e strategie future.

“L’indice è all’80% – ha dichiarato Lotito –. Chiunque si trovi in questa condizione può acquistare e vendere allo stesso prezzo. Non ci sono impedimenti tecnici che limitino l’attività sul mercato”. Una dichiarazione netta, che però rivela un quadro ancora limitato per il club capitolino. Il presidente ha infatti sottolineato come, al momento, il Calciomercato della Lazio sia vincolato a un principio di saldo zero: per ogni nuovo acquisto deve esserci una cessione di pari valore.

Questa situazione rappresenta un blocco parziale del mercato, che la società spera di sbloccare completamente nei prossimi mesi. L’unica possibilità concreta per un’apertura totale nel mercato invernale riguarda i crediti residui derivanti dai diritti televisivi, una somma compresa tra i 12 e i 13 milioni di euro. L’intenzione della società è quella di inserire tali introiti nel bilancio immediatamente, in modo da migliorare gli indici finanziari.

Un passaggio chiave sarà il vaglio della nuova Commissione di vigilanza, che ha preso il posto della Covisoc, e che dovrà approvare i bilanci dei club. In parallelo, Lotito spera di poter annunciare a breve il nuovo main sponsor, una mossa cruciale per rafforzare economicamente la Lazio in vista della chiusura della semestrale prevista per il 30 settembre. La presentazione del partner commerciale potrebbe avvenire già prima del 15 ottobre, data della prossima riunione federale.

In definitiva, il Calciomercato Lazio è attualmente bloccato da vincoli economici e regolamentari, ma si intravedono spiragli di manovra per gennaio. Lotito appare fiducioso, ma resta cauto: ogni operazione dovrà rispettare rigide condizioni contabili. I tifosi sperano ora in un cambio di rotta che possa permettere alla società di rinforzare l’organico senza dover necessariamente sacrificare pezzi importanti.