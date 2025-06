Calciomercato Lazio, Matteo Petrucci:«Sarri ha deciso, ecco quali ruoli verranno puntellati»

Calciomercato Lazio: il giornalista di Sky Sport parla dei possibili innesti che la dirigenza biancoceleste potrebbe portare a Roma nel corso dell’estate

Ospite ai microfoni di Radio Laziale, il noto giornalista di Sky Sport Matteo Petrucci ha parlato del calciomercato Lazio. Le voci sono molte, ma solo alcune potranno realizzarsi. Di seguito, le dichiarazioni:

CALCIOMERCATO-«Sarri è arrivato a Formello. Non è mai banale nelle dichiarazioni, è sempre stato molto sincero, anche troppo in alcuni casi considerando il mondo del calcio. Rispetto alla Lazio titolare di Sarri quest’anno c’erano solo due giocatori in più tra i titolari: Dia e Tavares. Provedel, Gila, Romagnoli e Hysaj penso saranno gli intoccabili in difesa, come Rovella e Guendouzi a centrocampo e Zaccagni in attacco. La base di partenza è molto buona, perché Sarri ha già allenato questa rosa, con due o tre innesti si può lavorare bene su una singola competizione. I ruoli su cui si dovrebbe puntare sono un terzino sinistro o destro, un interno di centrocampo e un esterno a destra».