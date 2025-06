Calciomercato Lazio, il Parma riflette sul riscatto di Cancellieri. La situazione

Condividi via email

Calciomercato Lazio: arrivano novità sul riscatto di Cancellieri, che potrebbe tornare a Roma

Oltre a quello di Danilo Cataldi, anche il futuro di Matteo Cancellieri è in dubbio. Infatti, entrambi possono essere riscattati dalle proprie squadre, che però non hanno ancora deciso il da farsi.

Cancellieri attualmente è in prestito al Parma, che sta riflettendo sul futuro del calciatore di proprietà della Lazio. Il classe 2002 potrebbe passare definitivamente ai gialloblù per circa 7 milioni di €, che al momento, secondo TuttoMercatoWeb, sarebbero troppi per la società emiliana.