Calciomercato Lazio, presentate due offerte per Castellanos. La situazione

Calciomercato Lazio: la dirigenza biancoceleste riceve due offerte per Castellanos. L’argentino vorrebbe rimanere

In questo periodo, la permanenza del Taty Castellanos è più che mai dubbia. Questa la ragione per cui il calciomercato Lazio sta cercando da tempo un sostituto in grado di sostituirlo al meglio.

La domanda sorge spontanea: chi sono le squadre interessate al centravanti argentino? L’ex Girona è seguito attentamente dall’Arabia Saudita, così come dagli statunitensi del Chicago Fire, che avrebbero presentato un’offerta. Secondo la Repubblica, però, Castellanos preferirebbe continuare ad essere competitivo in Europa.