Calciomercato Lazio, offerta in arrivo per Gigot. Ecco le ultime novità - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Gigot verso l’addio, offerte dal Qatar e Dubai

Il calciomercato Lazio entra nel vivo anche sul fronte delle cessioni, e uno dei nomi caldi in uscita è quello di Samuel Gigot. Secondo quanto riportato da Il Messaggero nella sua edizione odierna, il difensore francese sarebbe vicino all’addio dopo una sola stagione in biancoceleste. Sul centrale ex Marsiglia ci sarebbero infatti forti interessamenti da parte di club provenienti dal Qatar e da Dubai, pronti a mettere sul piatto un’offerta concreta.

La cifra richiesta dalla Lazio si aggira attorno ai 3-4 milioni di euro, una somma ritenuta accettabile sia dalla società capitolina che dal giocatore, che starebbe valutando seriamente l’ipotesi di un trasferimento in Medio Oriente. Gigot, arrivato a Formello con buone aspettative, non ha mai realmente trovato spazio da titolare fisso nella formazione biancoceleste e ora potrebbe decidere di ripartire da un campionato meno competitivo ma più ricco dal punto di vista economico.

Nel contesto del calciomercato Lazio, la possibile partenza di Gigot potrebbe sbloccare nuovi scenari anche in entrata. La dirigenza, infatti, sta lavorando per sistemare il reparto difensivo, e una sua cessione aprirebbe le porte all’acquisto di un nuovo centrale, magari più adatto alle esigenze tattiche del nuovo allenatore. La priorità, in ogni caso, resta mantenere l’equilibrio economico, e per questo le offerte provenienti dall’estero vengono prese in seria considerazione.

Il profilo di Gigot ha destato l’interesse di diverse società del Golfo, che apprezzano la sua esperienza internazionale e la sua solidità fisica. Un trasferimento in queste aree permetterebbe alla Lazio di ottenere una plusvalenza e di liberare spazio salariale, fondamentale per affrontare le prossime settimane del mercato con maggiore libertà operativa.

In attesa di sviluppi concreti, la situazione rimane in evoluzione, ma una cosa è certa: il nome di Gigot è tra i più caldi in uscita nel calciomercato Lazio, e nei prossimi giorni potrebbero arrivare le offerte definitive. La palla ora passa al giocatore, che dovrà decidere se accettare una nuova sfida fuori dall’Europa o continuare a lottare per una maglia da titolare a Roma.