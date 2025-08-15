Calciomercato Lazio, clamoroso: in arrivo offerta super per Castellanos. Ma la società biancoceleste difficilmente si farà convincere

Nel quartier generale di Formello la linea è stata tracciata ed è intransigente: la Lazio non cederà nessun pezzo pregiato della sua rosa durante l’attuale sessione estiva di calciomercato. Questa non è una scelta dettata da una volontà di rafforzamento, quanto piuttosto una decisione obbligata, una strategia difensiva imposta dalle circostanze. La società biancoceleste si trova infatti a fare i conti con un mercato in entrata di fatto bloccato, che rende materialmente impossibile trovare sostituti all’altezza per eventuali partenti di rilievo. Di conseguenza, la priorità assoluta è diventata la blindatura della rosa a disposizione del tecnico Maurizio Sarri.

Questa politica di resistenza ha costretto la dirigenza a respingere con fermezza, e a più riprese, le offerte pervenute per i giocatori più importanti e richiesti. Il caso più emblematico è senza dubbio quello che riguarda l’attaccante Valentìn Castellanos. L’argentino, dopo essere stato un obiettivo concreto del Flamengo nei mesi scorsi, è ora finito prepotentemente nel radar di un club facoltoso. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, lo Zenit San Pietroburgo avrebbe manifestato un interesse molto serio per il centravanti.

Il club russo, forte di una notevole disponibilità economica, non sembrerebbe intenzionato a desistere facilmente e starebbe preparando una super offerta da far recapitare sul tavolo della Lazio. L’obiettivo dello Zenit è chiaro: tentare di far vacillare le certezze della società capitolina e abbattere il muro protettivo che è stato meticolosamente costruito intorno ai gioielli della squadra. Tuttavia, la posizione della Lazio rimane inflessibile. Ogni proposta, per quanto allettante possa essere dal punto di vista finanziario, è destinata a scontrarsi con la necessità inderogabile di preservare l’integrità tecnica della squadra, rendendo la permanenza di Castellanos una condizione non negoziabile per affrontare la prossima stagione.