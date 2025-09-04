Noslin in crescita e Sarri può aggiungere un suo jolly alla Lazio. Le ultime - Lazio News 24

Lazio, Noslin pronto al salto di qualità: Sarri lo prepara per il post-Dia. Il punto

In casa Lazio, l’attenzione è già rivolta ai prossimi mesi e ai potenziali scenari che si apriranno con l’inizio della Coppa d’Africa, competizione in cui sarà impegnato Boulaye Dia. L’assenza dell’attaccante senegalese, infatti, spalancherà le porte a Tijjani Noslin, che diventerà la prima alternativa a Castellanos. Un’occasione da non fallire per il giovane olandese, che sta lavorando intensamente sotto la guida di Maurizio Sarri.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Sarri crede molto nelle qualità di Noslin, tanto da seguirlo da vicino quotidianamente a Formello. Il tecnico della Lazio è convinto che l’attaccante abbia un potenziale ancora inespresso, ma molto interessante, e sta lavorando per affinarne i movimenti, la lettura del gioco e l’inserimento nei meccanismi offensivi biancocelesti.

Fino a questo momento Noslin non ha avuto molto spazio, bloccato dalla presenza di due giocatori più esperti come Castellanos e Dia. Tuttavia, alcuni segnali positivi sono arrivati già dalle amichevoli estive: contro l’Avellino, a Frosinone, è stato lui a procurarsi il rigore decisivo nel finale di partita. Contro l’Atromitos, invece, ha realizzato un gol di testa su cross di Marusic, dimostrando ottima capacità di posizionamento e tempismo.

Sarri è affascinato dalla versatilità di Noslin, in grado di agire sia da punta centrale che da esterno offensivo. Questa sua polivalenza, però, richiede tempo e lavoro per trovare la giusta collocazione tattica all’interno del sistema di gioco della Lazio. Il tecnico toscano non vuole forzare i tempi, ma sta preparando il terreno affinché, nel momento in cui sarà chiamato in causa, Noslin possa rispondere presente.

Con la partenza di Dia per la Coppa d’Africa, infatti, il calendario della Lazio prevede partite decisive, e il giovane olandese avrà finalmente l’opportunità di mettersi in mostra in Serie A. La fiducia del mister non manca, e lo staff sta facendo di tutto per accompagnare il giocatore in un percorso di crescita costante.

In un reparto offensivo che dovrà affrontare settimane delicate, Noslin potrà diventare una risorsa fondamentale per la Lazio, un jolly da sfruttare nel momento giusto. Sarri lo sa, e sta lavorando perché quel momento arrivi presto… e nel migliore dei modi.