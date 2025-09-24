Calciomercato Lazio, Noslin sbloccherà tutto a gennaio? Ecco quanto incasserebbe la squadra biancoceleste - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: il peso di Noslin a bilancio preoccupa Lotito. La situazione attuale

Il nome di Tijjani Noslin torna al centro del dibattito sul calciomercato Lazio, ma stavolta non per le prestazioni in campo. A far discutere sono i numeri che emergono dal bilancio della società biancoceleste al 30 giugno 2025, che certificano il peso economico dell’operazione conclusa appena un anno fa con il Verona.

L’attaccante olandese era stato uno dei colpi principali della campagna acquisti estiva 2024: prelevato dall’Hellas per una cifra iniziale di 15,9 milioni di euro, Noslin era stato accolto con entusiasmo come un rinforzo di prospettiva, in grado di dare profondità e fisicità all’attacco di Maurizio Sarri.

Ma secondo quanto emerge dall’ultima relazione finanziaria del club, il valore del suo cartellino è lievitato ulteriormente, toccando quota 16,789 milioni di euro. Un aumento che tiene conto di vari costi accessori – tra commissioni, bonus e oneri finanziari – e che rende l’investimento ancora più pesante per le casse della Lazio.

Una cifra che oggi solleva più di qualche riflessione, soprattutto alla luce delle difficoltà che la squadra sta attraversando in questa prima parte della stagione 2025/26. Con un mercato in entrata bloccato e la necessità di rientrare nei parametri economico-finanziari imposti dalla Lega e dal Fair Play Finanziario, ogni dettaglio di bilancio è sotto la lente d’ingrandimento della dirigenza.

Proprio per questo, la posizione di Noslin è tornata oggetto di valutazioni. Non è un mistero che la società stia considerando eventuali cessioni nella prossima finestra di mercato invernale, e l’attaccante olandese – pur non essendo fuori dal progetto tecnico – potrebbe rappresentare una fonte di plusvalenza interessante. Già in estate alcuni club stranieri, tra cui formazioni di Premier League e Championship, avevano mostrato interesse, senza però presentare offerte concrete.

Il calciomercato Lazio di gennaio potrebbe quindi ruotare anche attorno al futuro di Noslin. Se dovesse arrivare una proposta vicina ai 20 milioni di euro, Lotito e Fabiani potrebbero valutare seriamente la cessione, soprattutto se dovesse servire a finanziare operazioni in entrata. Con una rosa da ottimizzare e un bilancio da alleggerire, ogni mossa sarà studiata nei minimi dettagli.