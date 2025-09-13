Calciomercato Lazio, Noslin rischia di andare via. Chi è interessato all'attaccante biancoceleste? - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: la cessione di Noslin rimandata a gennaio, interesse da PSV e Ajax

Il Calciomercato Lazio entra in una fase delicata per quanto riguarda il futuro di Noslin, giovane talento della squadra biancoceleste. Dopo la recente bufera mediatica e le voci che si erano rincorse negli ultimi giorni, la società ha deciso di rimandare ogni decisione definitiva riguardo la cessione del giocatore alla prossima finestra invernale, quella di gennaio. Una scelta strategica che dimostra come la Lazio voglia gestire con calma e attenzione questa importante operazione.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, sul tavolo del Calciomercato Lazio sono arrivate offerte interessanti, in particolare da due società olandesi di rilievo: PSV Eindhoven e Ajax. Entrambi i club hanno manifestato interesse per Noslin, ma con una formula ben precisa, ovvero il prestito con diritto di riscatto. Questo tipo di accordo permette alla Lazio di tutelarsi, mantenendo una certa flessibilità sulla futura proprietà del calciatore, lasciando al contempo al giocatore l’opportunità di accumulare esperienza e minuti preziosi in un campionato competitivo come quello olandese.

La decisione di rinviare il discorso a gennaio non è casuale. La società biancoceleste, infatti, preferisce evitare tensioni e distrazioni durante la fase iniziale della stagione, concentrandosi sugli impegni di campionato e coppe. Inoltre, questo tempo aggiuntivo consentirà alla Lazio di valutare meglio le offerte ricevute, confrontare possibili alternative e monitorare lo sviluppo del giocatore in un contesto di mercato più favorevole.

Il caso Noslin rappresenta un elemento chiave nel Calciomercato Lazio estivo, dove i biancocelesti hanno cercato di bilanciare le necessità tecniche con la gestione delle risorse umane e finanziarie. La società è consapevole del valore potenziale del ragazzo e vuole fare la scelta giusta per garantirgli un percorso di crescita ottimale, evitando di bruciare tappe o di cedere troppo presto un prospetto importante.

Restano dunque aperte le porte per un possibile trasferimento a gennaio, con PSV e Ajax in prima fila. Resta da vedere se la Lazio riuscirà a chiudere l’affare alle condizioni più vantaggiose, e se Noslin sarà pronto a fare il salto verso un campionato estero. Nel frattempo, il club continua a monitorare la situazione con grande attenzione, consapevole che il Calciomercato Lazio è in continuo movimento e che ogni decisione potrà avere ripercussioni sul futuro della squadra.