Calciomercato Lazio, Noslin quanto pesa in termini di bilancio? La situazione attuale - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, il caso Noslin pesa a bilancio: valore aumentato a 16,8 milioni

Il calciomercato della Lazio continua a essere oggetto di attenzione, non solo per le trattative in entrata e uscita, ma anche per l’impatto economico delle operazioni concluse nelle ultime sessioni. Tra i casi più significativi figura quello di Tijjani Noslin, attaccante acquistato dal Verona nell’estate del 2024, la cui valutazione economica ha subito un incremento rilevante nell’ultimo bilancio.

Secondo quanto riportato nei documenti ufficiali relativi al rendiconto al 30 giugno 2025, l’operazione che ha portato Noslin a vestire la maglia biancoceleste ha avuto un impatto superiore alle previsioni iniziali. Il suo cartellino era stato valutato inizialmente 15,9 milioni di euro, ma oggi, a distanza di un anno, il valore iscritto a bilancio è salito a 16,789 milioni di euro. Un aumento che incide in modo diretto sulle finanze della Lazio.

Questo tipo di variazione non è insolito nel mondo del calcio, dove spesso bonus, commissioni e altri costi accessori legati al trasferimento possono modificare in corso d’opera la valutazione finale dell’affare. Tuttavia, il caso Noslin accende i riflettori su come il calciomercato della Lazio venga gestito a livello economico-finanziario, in un periodo in cui la sostenibilità dei club è tornata al centro del dibattito.

Noslin, arrivato per rinforzare l’attacco e portare nuove soluzioni offensive alla squadra, ha avuto un rendimento altalenante nella sua prima stagione in Serie A con i biancocelesti. Questo rende ancora più rilevante l’aumento del suo valore a bilancio, perché si traduce in una maggiore pressione sulle casse societarie in rapporto al contributo effettivo offerto sul campo.

Per la Lazio, questa dinamica rappresenta un segnale da non sottovalutare, soprattutto in vista delle prossime mosse di mercato. L’attenzione della dirigenza, infatti, non potrà limitarsi all’aspetto tecnico, ma dovrà includere valutazioni accurate anche dal punto di vista economico.

Il calciomercato della Lazio dovrà quindi essere sempre più strategico, puntando su profili che garantiscano un ritorno sia sportivo che finanziario. In un contesto di grande competizione e vincoli di bilancio sempre più stringenti, casi come quello di Noslin mostrano quanto sia fondamentale pianificare con attenzione ogni investimento.