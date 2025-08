Calciomercato Lazio, quale sarà il futuro di Noslin? Svelato un punto importante dei biancocelesti - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, Noslin in bilico: possibile partenza in prestito. La situazione

Il Calciomercato Lazio potrebbe presto vivere un nuovo capitolo in uscita. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il nome di Tijjani Noslin è tra quelli più chiacchierati in casa biancoceleste. L’esterno olandese, arrivato da pochi mesi, potrebbe lasciare la Capitale già in questa sessione estiva, con la possibilità di un trasferimento in prestito con diritto di riscatto. Difficile, almeno al momento, pensare a una cessione a titolo definitivo.

Il motivo? Il suo inserimento negli schemi di Maurizio Sarri sta procedendo più lentamente del previsto. Nonostante le aspettative iniziali, Noslin non ha ancora trovato la giusta intesa con il sistema di gioco della Lazio, fatto di automatismi precisi e grande attenzione al dettaglio tattico. Nelle prime settimane di ritiro, infatti, il calciatore non ha convinto del tutto lo staff tecnico.

Nel frattempo, chi ha approfittato della situazione è Matteo Cancellieri. L’attaccante italiano è apparso più brillante nelle prime uscite stagionali e ha dato segnali confortanti sotto il profilo dell’adattamento. Secondo le ultime indicazioni interne, sarebbe proprio lui ad aver superato Noslin nelle gerarchie dell’attacco, mettendosi in una posizione di vantaggio per restare nella rosa della nuova Lazio targata Sarri.

Le prossime amichevoli estive saranno decisive per chiarire ulteriormente i piani del club. Se Noslin non dovesse dare segnali di crescita convincenti, la sua partenza potrebbe diventare una realtà già prima della fine del mercato. Alcuni club, soprattutto in Olanda e Belgio, hanno già manifestato un timido interesse e non è escluso che la Lazio possa valutare offerte con la formula del prestito, così da non perdere del tutto il controllo sul cartellino del giocatore.

Nel contesto attuale, il Calciomercato Lazio resta condizionato anche da questioni burocratiche e vincoli finanziari, ma operazioni come quella di Noslin potrebbero offrire respiro alla società, sia in termini economici che tecnici.

In sintesi, la situazione di Noslin è da monitorare attentamente: il suo futuro resta incerto, e il Calciomercato Lazio potrebbe presto portare novità importanti anche sul fronte uscite. Tutto dipenderà dalle prossime settimane di lavoro e dalle valutazioni di Sarri.