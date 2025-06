Calciomercato Lazio, non solo Frattesi, ecco tutti i candidati per il nuovo numero 10 dei biancocelesti: le ultime

Condividi via email

Calciomercato Lazio, tutti gli obiettivi estivi dei capitolini: ecco tutti i nomi sul taccuino di Fabiani

Sono molti i giocatori nel mirino del calciomercato Lazio, e tra questi vi sono anchge alcuni top player provenienti dalla nostra Serie A. Stando infatti a quanto riportato da Il Messaggero nella sua edizione odierna, i capitolini starebbero cercando un nuovo numero 10.

Stando alle parole del quotidiano infatti tra i nomi emersi dall’incontro tra Sarri e Fabiani sono molti. In pole l’obiettivo numero uno è Frattesi, ma sono state vagliate anche altre alternative.

In particolare si è parlato di Nypan, Sulc, e El-Aynaoui del Lens. Sullo sfondo rimangono altri profili curiosi sondati dagli aquilotti come Miller del Motherwell e Rigg in forza al Sunderland.