Calciomercato Lazio, Lotito vuole conquistare i tifosi: si tenterà di acquistare due campioni (e non solo Insigne) - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Milinkovic‑Savic sotto i riflettori, possibile ritorno in biancoceleste?

Il nome Milinkovic‑Savic continua a occupare una casella centrale nel prossimo Calciomercato Lazio: la possibilità che il centrocampista torni nella Capitale non è affatto tramontata, nonostante la sua esperienza all’estero. Già da tempo si parla di un suo desiderio di ritornare in Serie A, e Juventus e Inter sono tradizionalmente tra le squadre più interessate al Sergente.

Recentemente, alcune dichiarazioni – attribuite a Fabrizio Romano – hanno riacceso le speranze dei tifosi laziali e della società: “Milinkovic Savic è in scadenza nel 2026, il suo contratto è un tema e andrà discusso nei prossimi mesi. Sarà chiamato a una scelta”. Parole che sembrano aprire una strada per un ritorno libero o a parametro quasi zero nel prossimo Calciomercato Lazio estivo.

Ciò che emerge chiaramente è che la Lazio non ha cambiato la sua linea: non punta ad offrire cifre irrealistiche, ma è pronta a sfruttare ogni occasione. Se Milinkovic dovesse liberarsi dal suo attuale vincolo contrattuale, la società biancoceleste potrebbe tentare il colpo, sfruttando il legame affettivo che il calciatore ha con la città e con la tifoseria. Un ritorno romantico, sì, ma che dovrebbe fare i conti anche con la sostenibilità economica.

Nel frattempo, il Calciomercato Lazio resta attento anche ad altri scenari. L’eventualità che il Sergente resti dove gioca ora non è da escludere: con il contratto in scadenza, potrebbe essere coinvolto in situazioni in cui club importanti proveranno a strapparlo via, ma solo se le condizioni siano davvero allettanti. La Lazio invece sembra intenzionata a fare le mosse giuste: punterà su soluzioni concrete più che su operazioni di immagine.

Un elemento da considerare è che, per far tornare Milinkovic, servirebbe una combinazione di fattori favorevoli: equilibrio nel bilancio, una rosa già competitiva, e – elemento non da poco – che il giocatore sia disposto a ridimensionare le richieste economiche pur di tornare a indossare la maglia biancoceleste.

Nel contesto del Calciomercato Lazio, questo possibile ritorno si inserisce in un quadro più ampio: la società è impegnata a rafforzare la squadra dove serve, a valutare le proprie risorse e a non farsi trovare impreparata. Qualunque decisione su Milinkovic avrà un impatto importante sull’equilibrio della rosa, sulla struttura del centrocampo e sulle ambizioni stagionali.

In conclusione: nel prossimo Calciomercato Lazio, Milinkovic‑Savic rappresenta per molti il grande sogno. Un nome che può fare la differenza. Se tutte le condizioni andranno a posto – economiche, contrattuali e sportive – il ritorno potrebbe non essere solo un desiderio, ma una realtà concreta.