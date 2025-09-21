Calciomercato Lazio, Milinkovic Savic possibile ritorno di fiamma? Le ultime novità - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, sogno Milinkovic-Savic: ritorno possibile nel 2026? La situazione attuale

Il nome di Sergej Milinkovic-Savic torna prepotentemente a circolare nell’ambiente biancoceleste, accendendo l’entusiasmo dei tifosi e riaprendo un capitolo che sembrava ormai chiuso. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, esperto di trattative internazionali, il futuro del centrocampista serbo potrebbe sorprendere tutti. Il contratto che lo lega attualmente all’Al-Hilal scadrà nel 2026, ma la sua situazione è tutt’altro che definita. E nel frattempo, il calciomercato della Lazio osserva, studia e spera.

Milinkovic-Savic, le parole che infiammano il calciomercato Lazio

«Il contratto di Milinkovic-Savic andrà discusso nei prossimi mesi. Sarà chiamato a una scelta», ha dichiarato Romano nei giorni scorsi. Una frase breve, ma che basta a far sognare i tifosi della Lazio. L’idea di un possibile ritorno nella Capitale, magari già nel 2026 a parametro zero, scuote l’ambiente. Non si tratterebbe solo di una mossa nostalgica, ma di una vera e propria operazione strategica nel quadro del calciomercato Lazio.

Un legame mai spezzato

Milinkovic-Savic ha lasciato un segno indelebile nei cuori dei tifosi e nella storia recente della società. Il suo addio non ha mai davvero reciso il legame emotivo con la piazza. Anche in Arabia Saudita, pur giocando in un campionato meno competitivo, il serbo ha mantenuto alti standard di rendimento. Le sue condizioni fisiche sono ottime e il desiderio di tornare a giocare ad alti livelli in Europa potrebbe spingerlo a considerare seriamente l’ipotesi di un ritorno.

Calciomercato Lazio: occasione da non perdere

Per la Lazio, questa prospettiva rappresenta un’occasione irripetibile. Il centrocampo biancoceleste ha bisogno di un giocatore con le caratteristiche tecniche e il carisma di Milinkovic-Savic. Un profilo come il suo, se disponibile a costo zero, non può essere ignorato in fase di costruzione della rosa futura. Sarà fondamentale capire la posizione della società e la disponibilità di Lotito ad aprire a questo grande ritorno.

Le prossime mosse

Il calciomercato Lazio si muove spesso in silenzio, ma questa volta le voci sono forti e cariche di significato. Nei prossimi mesi si capirà se il sogno potrà trasformarsi in realtà. Il ritorno di Milinkovic non sarebbe solo un’operazione di mercato, ma un messaggio potente: la Lazio vuole tornare grande, partendo dai suoi simboli.