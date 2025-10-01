Calciomercato Lazio, Milinkovic Savic è la priorità per gennaio! La situazione attuale - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, si riaccende il sogno Milinkovic-Savic: ritorno possibile?

Il nome di Sergej Milinkovic-Savic torna prepotentemente al centro delle voci di calciomercato Lazio, alimentando speranze e scenari affascinanti in vista delle prossime sessioni. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il centrocampista serbo sarebbe intenzionato a fare ritorno in Serie A, e la notizia, sebbene non nuova, continua a trovare conferme e aggiornamenti.

Milinkovic-Savic ha lasciato la Lazio nell’estate del 2023 per trasferirsi all’Al-Hilal in Arabia Saudita, ma il suo legame con il club biancoceleste e con il campionato italiano non si è mai spezzato. L’ultima indiscrezione rilanciata dal quotidiano sportivo parla di un forte interesse da parte della Juventus, che avrebbe già fatto dei passi concreti per sondare il terreno in vista del mercato di gennaio. Anche l’Inter rimane alla finestra, ma al momento i bianconeri sembrano in vantaggio nella corsa al “Sergente”.

Tuttavia, il calciomercato Lazio potrebbe sorprendere tutti: tra sogni e possibilità, si fa largo l’ipotesi di un clamoroso ritorno in biancoceleste. Le parole del giornalista Fabrizio Romano, esperto di mercato, hanno infatti riacceso l’entusiasmo tra i tifosi: «Milinkovic-Savic è in scadenza nel 2026, ma il suo contratto è un tema caldo e sarà discusso nei prossimi mesi. Sarà chiamato a una scelta». Un messaggio breve, ma che apre a diverse interpretazioni. Il serbo potrebbe infatti valutare l’idea di interrompere l’esperienza in Arabia e tornare in Europa, magari proprio nella squadra in cui è diventato uno dei centrocampisti più apprezzati del continente.

La Lazio, dal canto suo, resta alla finestra. La società segue con attenzione l’evolversi della situazione e, pur consapevole delle difficoltà economiche di un’operazione simile, non esclude nulla per l’estate 2025, quando il ritorno di Milinkovic potrebbe concretizzarsi anche a condizioni favorevoli, come un prestito o un accordo a basso costo. Non è da escludere nemmeno un possibile svincolo a parametro zero nel 2026, che renderebbe il colpo ancor più appetibile per il calciomercato Lazio.

Il ritorno del Sergente sarebbe un segnale forte per il progetto biancoceleste, che cerca nuovi riferimenti tecnici e carismatici. Per ora è solo una suggestione, ma nel calciomercato Lazio, si sa, i grandi ritorni non sono mai da escludere.