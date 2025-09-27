Calciomercato Lazio, Milinkovic Savic e quel ritorno che a gennaio potrebbe scattare. Cosa risulta? - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Milinkovic-Savic sogna il ritorno, la Juve osserva

Il Calciomercato Lazio si infiamma con una suggestione che fa battere il cuore ai tifosi biancocelesti: Sergej Milinkovic-Savic potrebbe tornare in Serie A. La notizia, riportata dall’edizione odierna di Tuttosport, rilancia un’ipotesi già discussa nelle scorse settimane, ma che ora assume contorni più concreti. Secondo il quotidiano sportivo, l’ex centrocampista della Lazio starebbe valutando seriamente un ritorno in Italia, con Juventus e Inter che si contendono il suo cartellino per il mercato di gennaio.

In particolare, sarebbe la Juventus a mostrarsi maggiormente interessata al Sergente, profilo ritenuto ideale per rinforzare il centrocampo di Massimiliano Allegri. Tuttavia, nel contesto del Calciomercato Lazio, resta viva la speranza di rivedere il serbo con la maglia biancoceleste. Una possibilità che, seppur complicata, continua a stuzzicare l’ambiente laziale.

A riaccendere le speranze è stato anche il noto esperto di mercato Fabrizio Romano, che in una recente dichiarazione ha lasciato intendere che il futuro di Milinkovic-Savic sia tutt’altro che definito: “Milinkovic-Savic è in scadenza nel 2026, il suo contratto è un tema e andrà discusso nei prossimi mesi. Sarà chiamato a una scelta”. Parole brevi ma pesanti, che aprono uno spiraglio in vista della prossima estate.

Il centrocampista serbo, trasferitosi nel 2023 all’Al-Hilal in Arabia Saudita, non ha mai nascosto il suo legame con la Lazio e con la città di Roma. Un ritorno in biancoceleste rappresenterebbe non solo un grande colpo di scena nel Calciomercato Lazio, ma anche una dichiarazione d’amore verso il club che lo ha lanciato nel calcio europeo.

Molto dipenderà dalle evoluzioni dei prossimi mesi: eventuali aperture del giocatore, strategie del club arabo e margini economici della Lazio. Tuttavia, una cosa è certa: il nome di Milinkovic-Savic resterà uno dei più caldi nelle prossime sessioni di mercato, soprattutto per i tifosi laziali che sognano un clamoroso ritorno.

Il Calciomercato Lazio si prepara dunque a vivere settimane bollenti, con il nome di Milinkovic-Savic che torna prepotentemente al centro delle cronache. Il futuro è tutto da scrivere, ma la speranza di rivedere il Sergente all’Olimpico resta viva più che mai.