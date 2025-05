Calciomercato Lazio, il Milan punta un titolare di Baroni: tutti i dettagli

In casa Milan si continua a lavorare per quella che sarà la prossima stagione, con i rossoneri che avrebbero messo nel mirino un giocatore della Lazio

Il calciomercato della Lazio è in costante evoluzione e in queste ore si sarebbero intensificate le voci in merito a quello che è il forte interesse del Milan per un titolare di Baroni.

Il riferimento va a Mario Gila, che come riportato dal Corriere delle Sera sarebbe stato scelto da Igli Tare come primo rinforzo da inserire nella difesa rossonera.