Calciomercato Lazio, mercato fermo e un grande rimpianto per Maurizio Sarri. L'indiscrezione - Lazio News 24

Condividi via email

Calciomercato Lazio: mercato fermo e rimpianti, Karetsas tra le occasioni mancate. La situazione attuale

Il Calciomercato Lazio continua a far discutere per la sua lentezza e per le occasioni sfumate che potrebbero pesare sul rendimento della squadra nella prossima stagione. La sensazione diffusa è che la società stia pagando a caro prezzo un’iniziale sottovalutazione della situazione, lasciando il nuovo allenatore alle prese con una rosa poco adatta al suo stile di gioco.

L’attuale organico, costruito con criteri legati a un’idea di calcio più fisico e meno tecnico, mal si adatta alle esigenze del nuovo mister, che ha ereditato una squadra distante dal suo progetto. A mancare, secondo quanto riportato dai quotidiani nella rassegna stampa odierna, è un profilo simile a quello di Luis Alberto: un giocatore capace di dare ritmo, geometrie e visione alla manovra. Un vuoto che il Calciomercato Lazio avrebbe potuto colmare, se fosse stato gestito con maggiore decisione.

Tra i nomi finiti sul taccuino del direttore sportivo Fabiani figura Konstantinos Karetsas, giovane talento greco classe 2007, su cui proprio l’ex tecnico Maurizio Sarri aveva espresso il suo apprezzamento. Secondo Il Messaggero, l’ex allenatore toscano aveva indicato il profilo del centrocampista del Genk come ideale per il ruolo di mezzala nel suo sistema.

Karetsas, trequartista di formazione, ha già collezionato 44 presenze, 3 gol e 6 assist con la maglia del Genk, nonché una rete in tre apparizioni con la nazionale maggiore greca. Numeri notevoli per un ragazzo di appena 17 anni, che già oggi viene considerato uno dei talenti più promettenti del calcio europeo. La sua visione di gioco e le sue doti tecniche lo rendono il tipo di giocatore che avrebbe potuto cambiare il volto della Lazio in mezzo al campo.

Il Calciomercato Lazio, però, è rimasto fermo e incerto, rinunciando ad affondare il colpo su un talento che avrebbe potuto rappresentare una svolta. Ora resta la speranza che il discorso possa essere riaperto in vista del mercato di gennaio, quando la società avrà una nuova possibilità per correggere il tiro.

Nel frattempo, i tifosi biancocelesti osservano con preoccupazione, sperando che la Lazio possa ancora intervenire con lucidità e tempestività per costruire una squadra davvero competitiva.