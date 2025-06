Calciomercato Lazio, Mattei:«Gila e Guendouzi non si toccano»

Condividi via email

Calciomercato Lazio: l’opinionista Stefano Mattei parla della finestra di mercato del club biancoceleste

Con l’inizio del calciomercato Lazio, sono sempre di più i rumours riguardanti la società biancoceleste. Intervistato ai microfoni di Radiosei, l’opinionista ha detto la sua su quello che dovrebbe fare la dirigenza laziale quest’estate, in vista della prossima Serie A. Vediamo insieme le sue parole:

GILA E GUENDOUZI-«Certamente sarebbe stato inutile prendere Sarri con il solito motto “il mercato lo faccio io”. Per esempio, leggo spesso che Gila partirà. Penso che lo spagnolo sia l’ultimo dei giocatori che dovrebbe essere ceduto per il semplice fatto che la metà del ricavato andrebbe al Real Madrid. Dal punto di vista tecnico e della personalità, di cui questa squadra è carente, l’altro che non andrebbe ceduto è Guendouzi».

PORTIERE-«Per il resto, tutto dipenderà dall’entità delle offerte che arriveranno. Calcolando il ruolo, calcolando che probabilmente Sarri ha una visione diversa nel ruolo, probabilmente il primo che potrebbe essere sacrificato è Mandas. Sarri sembra voglia ripartire da Provedel titolare e questo è un aspetto importante».