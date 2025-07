Calciomercato Lazio, Stefano Mattei sicuro sui biancocelesti: «Serve a tutti i costi quel giocatore!» - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, Mattei analizza il test con la Primavera: «Serve un centravanti da 20 gol»

Il giornalista Stefano Mattei è intervenuto ai microfoni di Radiosei per commentare il primo test stagionale della nuova Lazio targata Maurizio Sarri, che ha affrontato la formazione Primavera in una sgambata utile più a fini tattici che per trarre veri giudizi. Le sue parole offrono spunti interessanti, soprattutto in chiave calciomercato Lazio, che resta un tema centrale per le ambizioni della squadra.

Secondo Mattei, qualcosa del progetto tattico di Sarri comincia già a intravedersi: «Abbiamo iniziato a capire le intenzioni del mister, almeno in vista delle prime giornate di campionato. Con Romagnoli squalificato, Sarri sembra intenzionato ad affidarsi a Provstgaard al fianco di Gila, mentre Patric è ancora in fase di recupero. Gigot, invece, ha caratteristiche da marcatura a uomo che si adattano meno al sistema della Lazio».

A centrocampo, invece, Mattei ha sottolineato il ruolo chiave di Cataldi: «È un elemento fondamentale nello scacchiere di Sarri, per esperienza e conoscenza del gioco. Lo si è visto anche in questo test, dove ha dettato i tempi con grande ordine». Un dato che può influenzare anche il calciomercato Lazio, con eventuali innesti in mediana che dovranno essere complementari e non sovrapporsi a chi è già centrale nel progetto tecnico.

Il nodo più delicato resta però l’attacco. Mattei è chiaro: «Gli esterni offensivi hanno funzionato poco e il ruolo di centravanti è ancora conteso. Il problema principale è che, ad oggi, la Lazio non ha un attaccante da 20 gol a stagione. E questo è un fattore che incide sulle ambizioni». Un’osservazione che riporta il focus sul calciomercato Lazio, dove l’arrivo di un vero bomber potrebbe fare la differenza.

Guardando agli obiettivi stagionali, Mattei frena gli entusiasmi: «L’Europa è alla portata, ma la Champions League mi sembra lontana. Il Napoli parte favorito per lo scudetto, poi ci sono Milan, Inter e Juventus. La Lazio dovrà lottare con Atalanta, Roma, Fiorentina e Bologna per un posto in Europa. Ma tutto dipenderà dal lavoro di Sarri e da ciò che il calciomercato Lazio riuscirà a garantire».

In sintesi, la Lazio ha basi solide, ma ha ancora bisogno di rinforzi mirati per ambire ai piani alti. Il mercato resta aperto, e le prossime settimane saranno decisive.